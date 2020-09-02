В Мурманской области создадут программу поддержки оленеводства

В Мурманской области будет создана региональная программа поддержки оленеводства. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис, сообщается на сайте областного правительства.

«Прошу региональное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства проработать вопрос отдельной, более системной помощи оленеводческой отрасли и предложить региональную программу поддержки», — сказал глава региона в ходе заседания Кабмина.

Чибис указал, что необходимо определить, какие ресурсы понадобятся для поддержки и развития оленеводческой отрасли, которую он считает одной из перспективных в регионе. По его мнению, оленина может стать не только товаром на экспорт, но и продуктом для организации качественного здорового питания детей и жителей Мурманской области, передает ТАСС.

В мае власти Сахалина занялись финансированием местных оленеводов в рамках государственной программы развития сельских территорий.