В одном из самых северных российских поселков появился интернет

В одном из самых северных населенных пунктов мира — российский поселок Сындасско на севере Красноярского края — провели интернет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное министерство цифрового развития.

В рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в Сындасско появилась одна точка бесплатного интернет-доступа. Благодаря спутниковым технологиям местные жители могут пользоваться общественной сетью на скорости выше десяти мегабит в секунду.

Поселок расположен в 240 километрах от села Хатанга, на берегу Хатангского залива. Там проживает около 500 человек. Большая часть их них ведет кочевой образ жизни, четверть населения занята в оленеводстве.

Ранее красноярские власти обещали до 2021 года подключить к высокоскоростному интернету социально значимые объекты региона, такие как школы, фельдшерские пункты, сельсоветы.

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