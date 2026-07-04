Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

Медведев: Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание

Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание. Такой вывод сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о войне исламской республики с США, передает РИА Новости.

В пятницу российский политик принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«И я не так давно сказал, что Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и того, как осуществляется проход через этот пролив», — заметил зампред Совбеза в беседе с журналистами.

Он добавил, что Тегеран проявил смелость и большую силу, использовав свой контроль над проливом как рычаг власти.

Ранее Медведев оценил решение правительства Финляндии о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Он предупредил, что в таком случае финская территория попадет на карту целей для ядерного оружия Москвы.