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10:52, 4 июля 2026Мир

Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

Медведев: Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев на траурной церемонии по случаю гибели Али Хаменеи

Дмитрий Медведев на траурной церемонии по случаю гибели Али Хаменеи. Фото: Олег Молчанов / РИА Новости

Иран с честью преодолел тяжелейшее испытание. Такой вывод сделал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, говоря о войне исламской республики с США, передает РИА Новости.

В пятницу российский политик принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

«И я не так давно сказал, что Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, и Омана с другой стороны, и того, как осуществляется проход через этот пролив», — заметил зампред Совбеза в беседе с журналистами.

Он добавил, что Тегеран проявил смелость и большую силу, использовав свой контроль над проливом как рычаг власти.

Ранее Медведев оценил решение правительства Финляндии о снятии запрета на ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. Он предупредил, что в таком случае финская территория попадет на карту целей для ядерного оружия Москвы.

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