Медведев назвал санкции против России незаконными

Дмитрий Медведев заявил, что все санкции, введенные против России, незаконны

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал санкции, введенные против России, незаконными. Его слова передает РИА Новости.

«Все санкции, которые введены в отношении Российской Федерации, скажем, это незаконные санкции. Мы поэтому их даже так не называем», — подчеркнул Медведев. Он также назвал их односторонними незаконными ограничениями.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов высказался об антироссийских санкциях. По словам дипломата, все больше стран понимают, что односторонние ограничения в отношении России неприемлемы.

До этого Трофимов предположил, что Запад не откажется от санкций против России в долгосрочной перспективе. Он отметил, что такой вывод можно сделать после анализа текущей международной обстановки.