Колумбийский новичок «Зенита» рассказал о процессе изучения русского

Колумбийский новичок «Зенита» Кевин Андраде рассказал о процессе изучения русского языка

Колумбийский новичок «Зенита» Кевин Андраде рассказал о процессе изучения русского языка. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Основной мой лексикон касается того, что происходит на поле. Что касается всего остального и, в частности, бытовых тем, тут мне пока тяжеловато. Бывает, что люди говорят слишком быстро или проглатывают окончания. Тогда я не все хорошо понимаю», — сказал Андраде.

23 мая петербургский клуб объявил о трансфере колумбийского защитника из «Балтики». Клуб и игрок подписали контракт на пять лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Андраде сыграл в 33 матчах за «Балтику». В них он забил один гол.