Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
11:05, 4 июля 2026Спорт

Колумбийский новичок «Зенита» рассказал о процессе изучения русского

Колумбийский новичок «Зенита» Кевин Андраде рассказал о процессе изучения русского языка
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Колумбийский новичок «Зенита» Кевин Андраде рассказал о процессе изучения русского языка. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Основной мой лексикон касается того, что происходит на поле. Что касается всего остального и, в частности, бытовых тем, тут мне пока тяжеловато. Бывает, что люди говорят слишком быстро или проглатывают окончания. Тогда я не все хорошо понимаю», — сказал Андраде.

23 мая петербургский клуб объявил о трансфере колумбийского защитника из «Балтики». Клуб и игрок подписали контракт на пять лет. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне Андраде сыграл в 33 матчах за «Балтику». В них он забил один гол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли значение освобождения Константиновки

    Медведев порассуждал о будущих переговорах между Ираном и США

    Житель российского региона помогал Украине в планировании ракетно-бомбовых ударов

    Колумбийский новичок «Зенита» рассказал о процессе изучения русского

    Немецкий политик предрек выход США из НАТО

    Медведев рассказал о ядерном и термоядерном оружии Ирана

    Медведев назвал санкции против России незаконными

    Войну с США назвали тяжелейшим испытанием для Ирана

    Стало известно о причинах розыска приставами сына лидера ДДТ Шевчука

    ВС России начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok