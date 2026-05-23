В «Зените» появился десятый латиноамериканец

Колумбиец Кевин Андраде перешел из «Балтики» в «Зенит»

Петербургский «Зенит» согласовал с калининградской «Балтикой» переход колумбийского защитника Кевина Андраде. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом заключен на пять лет. Сумма трансфера не уточняется, по информации портала Transfermarkt, она составила 3,5 миллиона евро.

Андраде стал десятым игроком из Латинской Америки в составе «Зенита». В команде играют семь бразильцев, два колумбийца и один аргентинец.

Андраде играл за «Балтику» с 2024 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч.