Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
13:32, 23 мая 2026Спорт

В «Зените» появился десятый латиноамериканец

Колумбиец Кевин Андраде перешел из «Балтики» в «Зенит»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Кевин Андраде

Кевин Андраде. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» согласовал с калининградской «Балтикой» переход колумбийского защитника Кевина Андраде. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом заключен на пять лет. Сумма трансфера не уточняется, по информации портала Transfermarkt, она составила 3,5 миллиона евро.

Андраде стал десятым игроком из Латинской Америки в составе «Зенита». В команде играют семь бразильцев, два колумбийца и один аргентинец.

Андраде играл за «Балтику» с 2024 года. В минувшем сезоне он провел 26 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил один мяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Колледж в Старобельске повторно атаковали беспилотники ВСУ

    Билан обратился к сыну Плющенко после совместного номера

    Созданная россиянкой ИИ-модель разрушила американскую семью

    Стало известно о трудностях в деле бывшего британского принца

    Число погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР выросло

    В одной стране усилили меры безопасности из-за концерта известного артиста из СНГ

    Россиянин поругался с соседом по коммуналке и забил его кувалдой

    В «Зените» появился десятый латиноамериканец

    Россиянка выпила пива и попала с больницу с отеком мозга

    Блогерша раскрыла простой способ сделать из лонгслива трендовую вещь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok