Немецкий политик предрек выход США из НАТО

Экс-глава МИД Германии призвал европеизировать НАТО из-за возможного выхода США из альянса

Бывший глава МИД Германии Йошка Фишер заявил, что США готовятся выйти из НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Политик полагает, что США заберут с собой и ядерное оружие, а Европа останется без «защитного зонтика». Фишер призвал европеизировать альянс, отметив, что политики стран ЕС пытаются заискивать перед президентом США Дональдом Трампом, понимая, что в случае его выхода, альянс не выживет в долгосрочной перспективе.

Фишер полагает, что европейцам нужно держаться вместе и пытаться создать свой собственный ядерный зонтик с опорой на арсенал Великобритании и Франции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Штатов со странами НАТО не являются взаимовыгодными.