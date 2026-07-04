ВС России начали применять FPV-дрон «Изделие-98»

ВС России начали применять 9-дюймовый ударный FPV-дрон «Изделие-98»

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать новый 9-дюймовый ударный беспилотник «Изделие-98» от ОКБ «АЛЬФА», который обеспечивает более точное попадание в цель. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что дрон применяется на запорожском направлении. В 22-й отдельный батальон было поставлено 20 единиц таких БПЛА.

«Все эти 20 БПЛА показали себя с наилучшей стороны. У нас свыше 90 процентов попаданий», — отметил главный технический специалист ОКБ.

Ранее новую модификацию российского дрона-камикадзе «Молния», который автономно наводится на цель, показали на фото.