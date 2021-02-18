Названы лучшие российские регионы для жизни: лидерами социально-экономического роста в России по итогам 2020 года стали регионы Уральского, Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).

Эксперты подчеркнули, что на этих территориях высокие объемы производства, хорошие заработные платы и достойный прожиточный минимум.

Первое место среди регионов по социально-экономической устойчивости занял Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на втором месте — Магаданская область, третьей в списке стала Чукотка. При этом Москва оказалась на шестом месте, Санкт-Петербург — на десятом.

Также в первую десятку рейтинга вошли Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Якутия и Мурманская область. Во второй десятке с 11-го по 20-е место расположились Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

Исследование коснулось только 20 из 85 субъектов России. Авторы объясняют это тем, что в него вошли только «лидеры социально-экономического развития с самыми высокими показателями». Так, они обращали внимание на среднемесячную заработную плату, прожиточный минимум и отношение регионального продукта (стоимость всех произведенных в субъекте товаров, работ и услуг) к численности экономически активного населения.

По данным исследования, самый высокий уровень средней зарплаты и прожиточного минимума в Магаданской области, самый низкий — в Калужской. Наиболее высокий показатель отношения регионального продукта к численности экономически активного населения — в Ненецком автономном округе, наиболее низкий показатель выявили в Хабаровском крае.

В ФоРГО пояснили, что по результатам исследования нельзя говорить о недоработках губернаторов других регионов, которые не попали в рейтинг из-за низких экономических показателей. По их словам, это обусловлено« разными геополитическими и демографическими характеристиками субъектов».

Ранее Москва, Санкт-Петербург и Московская область заняли лидирующие позиции регионального рейтинга по качеству жизни за 2020 год. Они отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития. Рейтинг составило РИА Новости на основе комплексного учета 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере.