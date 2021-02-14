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Путин рассказал о росте влияния России в СНГ и планах «оттащить» ее от региона

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал о росте влияния страны в СНГ и планах «оттащить» ее от региона. Об этом он заявил на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что влияние России на постсоветском пространстве растет при всех сложностях. «Ведь когда Союз разваливали, должны были понять насчет становления независимых государств со всеми вытекающими последствиями. Но, тем не менее, за последние годы наше влияние здесь растет. Тоже это вызывает беспокойство и тоже это будет то, от чего нас будут оттаскивать», — подчеркнул Путин.

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