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Путин назвал условие для отключения в России зарубежных интернет-сервисов

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Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Россия не будет сворачивать зарубежные интернет-сервисы до появления своих альтернатив. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

«Мы не будем ничего сворачивать до тех пор, пока у нас не будет своего. И сворачивать, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — сказал он. Российский лидер отметил, что когда западные компании потеряют монополию в этой сфере, «они и вести себя будут по-другому». В качестве примера он привел «очень неплохо» развивающуюся экосистему Сбера, которая по некоторым направлениям уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.

Важным условием для отключения зарубежных интернет-сервисов Путин назвал враждебные действия против России. При этом он указал, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако реакция на неприкрытые атаки последует.

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