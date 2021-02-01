Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что отключение от глобальной сети потенциально возможно, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США. «Потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти», — сказал Медведев.

По его словам, у России на этот случай есть план действий. Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.

Медведев заявил, что на фоне угроз была создана своя система по передаче информации. «То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — подчеркнул Медведев, напомнив, что на фоне подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета, чтобы он мог управляться автономно.

12 декабря 2020 года России предрекли новые санкции после прихода к власти избранного президента США Джо Байдена. Специалисты отмечают, что США могут ударить по самым болезненным для России точкам: ограничить доступ отечественных банков на мировой рынок, отключить страну от системы международных платежей SWIFT или запретить какие-либо операции с российскими долговыми бумагами.

В 2014 году Россия создала альтернативу SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.