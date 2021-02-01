В России оценили возможность отключения страны от глобальной сети

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил возможность отключения России от глобальной сети. В разговоре с РИА Новости он отметил, что такая вероятность действительно существует, однако в этом случае россияне смогут использовать отечественные ресурсы.

«По большому счету мы окажемся в изоляции, но при этом все равно будем пользоваться частью сети Интернет, а именно Рунетом, где сможем пользоваться отечественными ресурсами, проверять электронную почту, смотреть контент и многое другое», — заявил Кусков. Эксперт добавил, что жители страны «не останутся на пустом месте».

По словам Кускова, Россия сейчас находится в условиях политической и экономической нестабильности, в том числе из-за зарубежных санкций. Поэтому отключение страны от глобального интернета можно будет воспринимать как дополнительные санкции.

Ранее вероятность отключения России от Всемирной паутины оценил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Политик заявил, что такой исход событий потенциально возможен, поскольку «ключи от этого ларчика» находятся в США. По его словам, у Москвы на этот случай есть план действий. Он упомянул и об уже звучавших угрозах отключения страны от системы международных расчетов SWIFT.