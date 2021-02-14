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Путин рассказал о «марше развития» России и «сердцевине» ее будущего

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что Россия сейчас находится «на марше развития». Об этом он заявил на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

По его словам, в России довольно молодая нация, которая еще не достигла своего пика. Глава государства отметил, что верит в теорию пасионарности. «Это, собственно, как в природе, обществе, — идет развитие, пик, затухание», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что при этом «чувство патриотизма, любви к Родине, отечеству является сердцевиной нашего будущего». Он также рассказал, что Россия обладает бесконечным генетическим кодом, который основан на «смешении кровей». По мнению президента, развитие возможно, если будет сохраняться межнациональное и межконфессиональное единство, уважение к каждому человеку.

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