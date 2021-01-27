Путин назвал гаранты развития глобальной экономики

Президент России Владимир Путин назвал гарантами развития глобальной экономики комфортное жилье и доступную инфраструктуру, достойную зарплату и пенсию, качественную медицину и образование. Об этом он заявил на экономическом форуме в Давосе.

«Только так можно будет гарантировать эффективное развитие современной экономики — экономики, где люди не средства, а цель», — сказал Путин.

В ходе выступления президент назвал растущее социальное неравенство и увеличение бедности за последние годы одной из актуальных мировых проблем. Он отметил, что за последние 30 лет в ряде развитых стран доходы более половины граждан в реальном выражении не росли, а здравоохранение и образование стали дороже в три раза.

Путин также указал на деградацию системы глобальной безопасности в мире. Нынешнюю ситуацию, по его мнению, можно сравнить с 1930-ми годами. Президент добавил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса в мире.