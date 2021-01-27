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Путин объяснил причины протестов

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Причины быть недовольными заключаются не в умозрительных вещах, а в реальных проблемах, касающихся каждого, каких бы политических взглядов ни придерживался человек. Таким образом объяснил возникновение протестов президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления в рамках экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

«Реальные проблемы порождают недовольство!» — заявил глава государства.

Путин также отметил, что нерешенные внутренние проблемы могут подтолкнуть некоторые страны к поиску виновных за рубежом. «Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан», — сказал президент и отметил, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает.

Ранее Путин понадеялся на невозможность глобального конфликта в мире и предупредил, что в ином случае возможен конец цивилизации. По словам президента России, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо — есть также вероятность столкнуться со срывом и борьбой всех против всех.

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