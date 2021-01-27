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Путин предупредил о конце цивилизации

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин понадеялся на невозможность глобального конфликта в мире. В ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе глава государства предупредил, что в ином случае возможен конец цивилизации. Его слова приводит ТАСС.

«Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен, очень на это надеюсь. Это означало бы конец цивилизации», — заявил он.

По словам президента России, ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо — есть также вероятность столкнуться со срывом и борьбой всех против всех.

Во время своего выступления Путин также сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века по масштабу и характеру вызовов и потенциальных угроз. «С такой ситуацией можно соглашаться, можно не соглашаться, но по многим параметрам — по масштабу и комплексному системному характеру вызовов, потенциальных угроз — определенная аналогия все-таки напрашивается», — добавил он.

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