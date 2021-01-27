Кремль раскрыл детали разговора Путина с Байденом

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялся по просьбе Кремля. Детали беседы лидеров двух стран раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости в среду, 27 января.

По его словам, беседа продолжалась более 35 минут, она была рабочей и откровенной. «Лидеры отметили наличие серьезных разногласий, но высказались за продолжение диалога», — сказал он.

В частности, у президентов России и США существуют серьезные разногласия по Донбассу, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Песков также сообщил, что стороны не обсуждали перспективы личной встречи и визитов.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. В пресс-службе Белого дома проинформировали, что поднималась проблема взлома SolarWinds. Кроме того, главы России и США поговорили об инциденте с Алексеем Навальным и несанкционированных акциях, прошедших в российских городах 23 января. По итогам переговоров Владимир Путин и Джозеф Байден выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.