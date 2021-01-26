В Совфеде оценили возможности для диалога после разговора Путина и Байдена

Сенатор Константин Косачев оценил возможности для развития диалога между двумя странами после телефонной беседы между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом глава комитета Совета Федерации по международным делам заявил РИА Новости.

Косачев отметил, что это был очень важный и своевременный разговор лидеров двух государств. Он рассказал, что президенты России и США обсудили продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сенатор также добавил, что состоялся обмен мнениями практически по всему спектру двухсторонней и международной повестки дня. Парламентарий подчеркнул, что, если такая повестка сохраняется, то «есть возможности для развития диалога».

Ранее Байден и Путин поговорили о «проблемных вопросах» в двусторонних отношениях. Лидеры двух стран в ходе беседы затронули вопрос о поддержке США суверенитета Украины, проблему взлома SolarWinds и сообщения о россиянах, якобы предлагающих вознаграждение за жизни американских солдат в Афганистане.