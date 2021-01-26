️Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении СНВ-3

️Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о продлении СНВ-3. Документы опубликованы на сайте Государственной Думы.

«Посольство от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет», — говорится в документах. Таким образом, соглашение предлагается продлить до 5 февраля 2026 года.

Ранее Владимир Путин обсудил продление ракетного договора с президентом США Джозефом Байденом.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.