Совфед поддержит продление ракетного договора

Совет Федерации поддержит продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

По словам Косачева, Совфед будет обсуждать эту тему и поддержит ее на ближайшем заседании, которое состоится 27 января. Он добавил, что парламент может ратифицировать продление договора до 5 февраля, когда истекает его срок.

Ранее продление ракетного договора обсудили президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Его срок истекает в феврале 2021 года.