Украина оценила разговор Путина с Байденом

На Украине оценили состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и новым американским лидером Джо Байденом. Об этом сообщает «Корреспондент.net».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Байден активно включился в глобальную повестку.

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«На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации, своего рода сигнал: мы возвращаемся в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью по отношению к тем, кто нарушает правила», — сказал Подоляк.

По его словам, Байден «подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины».

У России же есть только один шанс на «минимально нормальные отношения» с США и всем цивилизованным миром. Она должна полностью прекратить агрессивную политику, прежде всего — в отношении Украины, считает Подоляк. Байден акцентировал это «четко, предметно и системно», отметил советник.

Разговор Путина и Байдена состоялся 26 января. Стороны обсудили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), борьбу с коронавирусом и другие вопросы.

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