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Байден заявил Путину о намерении «твердо реагировать на пагубные действия» России

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Фото: Kevin Lamarque / REUTERS

Избранный президент США Джо Байден заявил Владимиру Путину о своем намерении «реагировать на пагубные действия» России. Об этом он сказал в ходе телефонных переговоров с российским коллегой, состоявшихся 26 января, передает РИА Новости.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что Байден намеревался «ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы».

Первые переговоры Путина с Байденом прошли по инициативе американского лидера.

Ранее Байден заявил, что готов обсуждать с Россией все проблемные вопросы и без колебаний поднимет их в своих контактах с российской стороной. Как заявил американский лидер, можно сотрудничать с Россией в вопросе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), поскольку это в том числе отвечает интересам США.

46-й президент США вступил в должность 20 января.

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