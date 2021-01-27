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Путин заявил об угрозе борьбы «всех против всех»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Система глобальной безопасности в мире деградирует, нынешнюю ситуацию можно сравнить с тридцатыми годами прошлого века, заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости в среду, 27 января.

«В современном мире возникла опасность столкнуться с глобальным срывом и борьбой всех против всех», — сказал Путин во время онлайн-выступления на «давосской неделе».

По его словам, трудно не замечать глобальной трансформации в экономике, политике, социальной сфере. Российский лидер добавил, что пандемия коронавируса обострила проблемы дисбаланса в мире.

«Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», — заявил глава российского государства.

В июне прошлого года Владимир Путин заявил, что Россия открыта для диалога и сотрудничества в создании общей системы безопасности в мире.

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