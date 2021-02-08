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Путин назвал задачу для правителя мира

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, заявил президент Владимир Путин в ходе заседания совета по науке и образованию. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

«Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут. (...) Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества», — сказал глава государства, говоря о задачах перед научным миром.

Он подчеркнул, что научный и технологический суверенитет — это вопрос настоящего и будущего России.

Путин поручил правительству подготовить новую государственную программу научно-технологического развития. Он отметил, что необходимо изменить подходы к финансированию науки.

Ранее в понедельник глава государства заявил о лидерстве России в создании вакцин от коронавируса. По его словам, речь идет о крупном научном успехе.

Ранее Путин заявлял, что роль мирового лидера сможет взять та страна, которая будет лучшей в создании искусственного интеллекта.

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