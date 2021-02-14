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Путин перечислил причины «очевидного прорыва» в сельском хозяйстве

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: SPUTNIK / Reuters

Президент России Владимир Путин перечислил причины «очевидного прорыва» страны в сельском хозяйстве. Об этом он заявил на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показали по телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

Российский лидер рассказал, что развитие данной сферы стало возможным, в том числе благодаря поддержке государства. Он отметил такие государственные меры, как льготы, кредиты, поддержка аграриев при неблагоприятных погодных условиях, субсидирование экспорта и целый набор мер поддержки по удобрениям, транспорту, ГСМ (горюче-смазочным материалам). При этом президент подчеркнул, что все это было сделано, несмотря на критику и заявления о том, что «все это в черную дыру, все это напрасно».

Путин также упомянул, что подобный успех был достигнут благодаря труду людей, работающих в данной сфере, «мужеству организаторов производств, бизнеса, который вкладывает, их таланту, умению организовать работу».

Ранее российский лидер раскритиковал идеи продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам. По его словам, к нему обращаются нефтяники с предложением повысить цену на внутреннем рынке, поскольку они терпят убытки. «Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, убытки-то здесь причем? То же самое и по зерну», — высказался президент.

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