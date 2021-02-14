Путин раскритиковал идеи продавать зерно и нефть внутри России по мировым ценам

Президент России Владимир Путин раскритиковал идеи продавать зерно или нефть внутри страны по мировым ценам. Об этом он рассказал на встрече с редакторами российских СМИ, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

По его словам, к нему обращаются нефтяники с предложением повысить цену на внутреннем рынке, поскольку они терпят убытки. «Какие убытки? Недополученная сверхприбыль — да, убытки-то здесь причем?», — высказался он.

Также Путин указал, что такая же ситуация складывается и на зерновом рынке. «Мы знаем, как у нас внутри страны потребляются хлебобулочные изделия, при этом мы продолжаем субсидировать экспорт. Цены выросли, но субсидировать-то зачем, увеличивая экспорт?», — задался он вопросом.

18 января сообщалось, что стоимость фьючерса на российскую пшеницу превысила 300 долларов за тонну. Пшеница побила многолетний ценовой рекорд, который держался с 2014 года.

Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до 50 евро за тонну. С помощью внедрения экспортной пошлины российские власти хотят снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен.