Европе резко понадобились российские комбайны и тракторы

Экспорт отечественной сельхозтехники вырос на 30 процентов в прошлом году (почти до 16 миллиардов рублей), пишет «Коммерсантъ». Европе резко понадобились российские комбайны и другая техника.

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Поставки шли в 38 стран, основными направлениями оказались страны СНГ и ЕС, а также Монголия, Африка и Ближний Восток. Экспорт в Германию в денежном выражении увеличился в 4,6 раза, в Австрию — в 4,5 раза, Чехию — в 2,9 раза, Болгарию — в 2,1 раза, в Нидерланды — на 73 процента, в Киргизию — на 51 процент, в Венгрию — на 44 процента, в Казахстан — на 29 процентов.

Наибольший прирост зафиксирован в сегменте полноприводных сельскохозяйственных тракторов (их продажи за рубеж увеличились на 43 процента), а также комбайнов. Например, комбайновый завод «Ростсельмаш» несколько лет назад создал в Германии представительство, которое постепенно увеличивает масштаб деятельности. Эксперты отмечают, что на рост поставок положительно повлияла господдержка, слабый рубль и рост качества продукции.

Выпуск отечественной сельхозтехники в прошлом году вырос на 29,6 процента. Такой динамике могут помешать рост цен на металл и введение квотирования экспорта зерна, уверены игроки рынка.

Ранее стало известно, что стоимость российской пшеницы побила многолетний рекорд, превысив 300 долларов за тонну. Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до 50 евро за тонну.