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Стоимость российской пшеницы побила многолетний рекорд

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость фьючерса на российскую пшеницу превысила 300 долларов за тонну. Пшеница побила многолетний ценовой рекорд, который держался с 2014 года, пишет «Коммерсантъ».

Котировки на физическом рынке тоже приближаются к этой отметке. С декабря средние цены на пшеницу выросли на 25 долларов, достигнув 286 долларов за тонну (FOB). Это происходит на фоне новостей о новых ограничениях на экспорт зерна. Ранее подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта экспортной пошлины на пшеницу внутри квоты до 50 евро за тонну.

Эксперты отмечают, что уровень цен выше 300 долларов может продержаться только до весны, когда на ситуацию начнут влиять новости о новом урожае, который будет стоить дешевле. Также многое будет зависеть от готовности к сделкам по таким ценам крупных покупателей, например, Египта.

Ранее Египет отменил очередной тендер на закупку пшеницы из-за слишком высоких цен, выставленных российскими продавцами. Россия является основным поставщиком для Египта, который закупает пшеницу на внебиржевом рынке — через ежемесячные тендеры.

С помощью внедрения экспортной пошлины российские власти хотят снизить экспортные потоки и повысить предложение на внутреннем рынке, что в конечном итоге должно привести к снижению цен.

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