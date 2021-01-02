Экономист предрек рост цен на важный продукт

Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета Максим Кривелевич в беседе с URA.RU предрек рост цен на важный продут — хлеб.

По его словам, хлеб может подорожать из-за повышения ввозных пошлин на зерно в России. «Получим жуткий рост цен на продовольствие. Потому что у крестьян не будет денег», — сказал экономист.

Однако кандидат экономических наук, специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию, преподаватель Уральского государственного экономического университета Константин Юрченко не согласился с мнением эксперта, отметив, что правительство старается сдержать рост цен на продукты.

Он указал, что обычно повышение ввозных пошлин на зерно проводится для того, чтобы избежать дефицитов на внутреннем рынке. В случае, если в других странах цены на пшеницу выше, производителю будет выгоднее возить продукт за границу и производить там. «Для того, чтобы рентабельность такой деятельности снизить, и появляются вывозные пошлины», — сказал специалист.

Как считает экономист, производители не лишатся части прибыли, если оставят зерно на внутреннем рынке. при этом сверхприбылей также ждать не стоит.

В декабре сообщалось, что в России начались сложности с поставками пшеницы за границу на фоне объявленных квот и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года. Так, российские экспортеры жалуются на задержку грузов на таможне для досмотра на срок до десяти дней, проблемы при оформлении зерна на отправку по железной дороге в сторону портов Прибалтики, а также ухудшение ситуации с приемом к перевозке зерна в сторону южных портов.