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Мишустин наделил правительство правом вводить предельные цены на продукты

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Russian Government / Global Look Press

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство сможет вводить предельные цены на отдельные категории товаров первой необходимости. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин получит право устанавливать предельные розничные цены на социально значимые продовольственные товары при росте их стоимости на 10 процентов и более в течение 60 дней с исключением сезонного фактора. Отмечается, что подобные меры правительства будут действовать до 90 дней.

На резкое подорожание базовых продуктов питания на прошлой неделе обратил внимание президент страны Владимир Путин. Позднее премьер Михаил Мишустин обвинил в недосмотре министров и бизнесменов, которые хотели заработать.

По итогам переговоров с продавцами и производителями правительство объявило о снижении и поддержании стоимости на такие товары, как сахар и подсолнечное масло, с 20 декабря 2020-го по 31 марта 2021 года. Торговые сети в добровольном порядке также начали отказываться от наценки на отдельные категории товаров.

Несмотря на установление предельной стоимости, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство не планируют вводить госрегулирование цен, как это происходило во времена Советского Союза.

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