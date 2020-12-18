Кремль объяснил ошибки правительства в ситуации с ростом цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибку правительства, которая могла привести к ситуации с неоправданным ростом цен на базовые продукты питания, сообщает ТАСС.

Как объяснил представитель Кремля, министры могли спутать повышение с сезонным фактором и из-за этого неверно идентифицировать инфляцию в отдельных категориях продуктов.

По словам Пескова, до властей доходили данные Росстата и социологов, которые давно уже указывали на рост цен. Он заверил, что правительство следит за этими процессами.

На резкое подорожание базовых продуктов питания на прошлой неделе обратил внимание президент страны Владимир Путин. Позднее премьер Михаил Мишустин обвинил в недосмотре министров и бизнесменов, которые хотели заработать.

По итогам переговоров с продавцами и производителями правительство объявило о снижении и поддержании стоимости на такие товары, как сахар и подсолнечное масло с 20 декабря 2020-го по 31 марта 2021 года. Сами торговые сети в добровольном порядке также начали отказываться от наценки на отдельные категории.

Несмотря на установление предельной стоимости товаров, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство не планируют вводить госрегулирование цен, как это происходило во времена Советского Союза.