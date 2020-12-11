Названы способы ввода госрегулирования цен на продукты в России

После возмущения президента России Владимира Путина ростом цен на ряд базовых продуктов в правительстве рассматривают несколько способов ввести госрегулирование их стоимости, пишет «Коммерсантъ».

Одним из них источник, знакомый с обсуждением, назвал соглашение производителей и торговых сетей, которые могут подписать на следующей неделе. С согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заключать их можно.

О таком документе говорили на совещании с участием первого вице-премьера Андрея Белоусова, представителей «Союзроссахара», Масложирового союза, Союза экспортеров зерна и других. В первую очередь предполагается сдерживание цен на сахар и подсолнечное масло. Параметры документа еще не проработаны, возможно и установление предельных цен.

Как отмечается в материале, с юридической точки зрения право ограничить цены в рознице у государства есть, но только при их росте более чем на 30 процентов и на ограниченный срок.

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Другим способом справиться с ростом цен станут экспортные пошлины на подсолнечник и рапс. В настоящее время они составляют 6,5 процента, с 9 января по 30 июня 2021 года они вырастут до 30 процентов, но не менее 165 долларов за тонну.

Эксперты подтверждают, что после такой меры сырье должно подешеветь, так как поставлять его на экспорт станет менее выгодно. После этого переработчики смогут снизить отпускные цены на масло.

Также источник издания утверждает, что власти установят пошлины и на экспорт пшеницы, поскольку ограничение экспорта в правительстве посчитали недостаточным. Глава «Совэкона» Андрей Сизов предположил, что такая идея ударит по всем участникам рынка, навредит привлечению инвестиций в отрасль и не позволит выполнить целевые показатели экспорта. В совокупности это негативно скажется на позициях России на мировом рынке.

В среду, 9 декабря, Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что объяснять ситуацию пандемией коронавируса нельзя, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые. На следующий день премьер Михаил Мишустин обвинил ответственные министерства в недосмотре и потребовал принять меры, чтобы разобраться с торговыми сетями.