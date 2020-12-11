В правительстве России не увидели повода для роста цен

Объективных поводов для роста цен на продукты в России в настоящее время не видно, а отмечающиеся случаи не связаны с экономической ситуацией, действиями властей или пандемией коронавируса. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов, передает РИА Новости.

По его словам, сахар и подсолнечное масло взлетели в цене из-за того, что ряд производителей «решили получить дополнительную маржу и воспользоваться ситуацией». При этом торговым сетям приходилось брать товар с двукратной наценкой, но для потребителей продукты подорожали значительно меньше.

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Чиновник отметил, что предиктивная аналитика не выявила никаких предпосылок для такой инфляции. Он заверил, что власти не позволят бизнесменам нажиться на «несуществующих» причинах, как не позволили и весной.

Вину за повышение цен на продукты на производителей возложил президент страны Владимир Путин. По его мнению, речь идет о попытках подогнать внутренние цены под мировые. Спустя сутки премьер Михаил Мишустин раскритиковал министерства за недосмотр и потребовал принять срочные меры, чтобы цены упали.

В ближайшее время власти рассмотрят несколько способов госрегулирования, в том числе источники говорят о введении максимальных цен и заградительных экспортных пошлин.

До этого Путин в качестве причин усиления инфляции назвал ослабление рубля и остановку предприятий из-за пандемии коронавируса. Также он призвал обратить особое внимание на ситуацию, в которой россиянам не хватает денег на еду. Глава государства даже сравнил ее с дефицитом времен СССР.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», цены на основные продукты и товары повседневного спроса в России с начала года выросли на 14 процентов. Официальная инфляция, по информации Росстата, достигла 4,42 процента.