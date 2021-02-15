Названы лучшие российские регионы по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область занимают лидирующие позиции регионального рейтинга по качеству жизни за 2020 год. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Рейтинг составлялся на основе комплексного учета 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. По данным исследования, Москва, Санкт-Петербург и Московская область отличаются развитостью инфраструктуры, высоким уровнем развития экономики и социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития.

Также в первую десятку рейтинга вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Ленинградская, Воронежская и Калининградская области и Югра. На них приходится около 40 процентов суммарного валового регионального продукта регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Замыкают список Калмыкия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Курганская область, Республика Алтай, Бурятия, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкессия, Забайкальский край, Республика Тыва.

В октябре россияне назвали города с лучшей экологией. По их мнению, это Тюмень и Казань, а самые загрязненные города — Тольятти и Рязань. Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что считают экологическую обстановку в своем городе нормальной.