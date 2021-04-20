Россия построит аэродром и военный городок в Арктике

В российской Арктике в ближайшее время появятся еще два военных объекта. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Продолжается развитие военной инфраструктуры на арктических островах и побережье Северного Ледовитого океана», — сказал он.

По словам министра, в якутском поселке Тикси идет возведение военного городка для нужд Третьей дивизии ПВО, а на архипелаге Новосибирские острова завершается строительство аэродрома Темп. Также в прошлом году на аэродроме Нагурская на острове Земля Александры появилась взлетно-посадочная полоса длиной 3,5 километра, которая позволяет принимать все типы самолетов.

Шойгу уточнил, что с аэродромов арктических архипелагов военные Северного флота постоянно отрабатывают применение истребительной авиации.

Ранее Россия начала крупные военные учения в Арктической зоне с участием боевых кораблей, атомных и дизельных подлодок, системы ПВО. Военнослужащие должны перебросить силы на аэродромы оперативного базирования в Арктике и нарастить системы противовоздушной обороны на арктическом направлении.