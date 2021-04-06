Численность коренных народов России увеличилась на 20 процентов

За последние 30 лет число проживающих в России представителей коренных малочисленных народов увеличилось на 20 процентов. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов, сообщает ТАСС.

По его словам, такой результат стал итогом государственной политики в отношении коренных народностей.

На сегодняшний день в стране проживает 47 коренных малочисленных народов, общая их численность составляет более 300 тысяч человек. Большинство из них живет в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее в России вступил в силу новый стандарт поведения арктических резидентов в отношении коренных малочисленных народов Севера. Компаниям рекомендует содействовать в развитии кочевников, повышать качество их жизни, учитывать их мнение и сохранять среду обитания.