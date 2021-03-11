В России умерла последняя носительница редчайшего языка

Последняя носительница алеутского языка в России Вера Тимошенко умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщили в Союзе коренных малочисленных народов севера (КМНС), передает ТАСС.

«В России стало на один язык меньше: на 94-м году жизни скончалась последняя носительница беринговского диалекта алеутского языка Вера Терентьевна Тимошенко», — цитирует пресс-служба слова руководителя проекта «Страна языков» Василия Харитонова.

Вера Тимошенко жила в селе Никольское на острове Беринга, у берегов Камчатки. Она скончалась 9 марта.

Специалист в области изучения алеутского языка Евгений Головко подтвердил агентству, что в стране действительно больше нет людей, говорящих на этом языке, однако есть активисты, которые изучают его и преподают жителям острова Беринга.

На алеутском языке раньше говорили коренные жители Алеутских островов, островов Беринга и Медный.