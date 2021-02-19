В Якутии создали приложение для перевода с русского на эвенкийский язык

В Якутии создали голосовое приложение Ayana для перевода с русского на эвенкийский язык на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.

Ayana окончательно научилась распознавать голос и отправлять ответы в зависимости от слов пользователя, она умеет общаться и давать переводы слов или коротких предложений с пояснениями. На данный момент ведется наращивание словарной базы, а также проработка возможности использования без подключения к интернету и в местах без связи.

Приложение разработано в рамках проекта некоммерческой организации «Алагун» Жиганского района при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии и компании «Арктик Капитал». Его автор Николай Апросимов. Оно уже доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Ранее в якутской республиканской библиотеке для слепых начали записывать аудиокниги на языках коренных малочисленных народов севера. Проект получил название под «Сиянием Севера». Как объяснила директор библиотеки Айталина Никитина, у людей с проблемами зрения, живущих в арктически районах республики, появится возможность «соприкоснуться с культурой, искусством на родном языке».