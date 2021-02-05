Для резидентов Арктики заработал стандарт поведения с коренными народами

В России вступил в силу новый стандарт ответственности резидентов Арктической зоны перед коренными малочисленными народами Севера (КМНС), сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

Компаниям, ведущим деятельность в регионе, рекомендован кодекс поведения в отношении коренных народностей. Ведомство будет заниматься мониторингом и публиковать ежегодные отчеты. «Мы надеемся, что хоть стандарт и носит рекомендательный характер, он будет воспринят компаниями как необходимое условие осуществления деятельности на территориях традиционного проживания коренных малочисленных народов», — цитирует служба слова президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сенатора Григория Ледкова.

В документе приведен перечень рекомендаций для находящийся в Арктике организаций. Согласно стандарту, им следует: содействовать в развитии малочисленных народов, повышать качество их жизни и сохранять среду обитания; учитывать мнение представителей КМНС при освоении природных ресурсов в местах их проживания и хозяйственной деятельности; сотрудничать в улучшении социально-экономической ситуации; минимизировать негативное воздействие от своей деятельности.

Подобный документ, регламентирующий отношение компаний и коренных народов, впервые разработан в России. Ранее подобные стандарты применялись на международном уровне.