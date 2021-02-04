Коренные народы Арктики предложили свой вариант восстановления тундры

Коренные народы российской Арктики предложили свой вариант восстановления тундры — проект «Эко-Таймыр». Об этом сообщает издание «Таймырский телеграф».

Инициатива была представлена на одном из мероприятий Арктического совета перед председательством России. От лица коренных народов с докладом выступил вице-спикер Таймырского совета депутатов Сергей Сизоненко.

По его словам, цель проекта «Эко-Таймыр» — восстановление земель для ведения традиционных видов хозяйственной деятельности, собирательства и оленеводства.

Он также будет способствовать снижению растущей угрозы для безопасности и здоровья проживающих в Арктике народов, которая возникла из-за накопления отходов и промышленного развития.

Сизоненко добавил, что авторы инициативы разобрались с используемыми за Полярным кругом технологиями и готовы рекультивировать большие площади таймырских тундр и делиться опытом с другими странами, имеющими территории в Арктике. Кроме того, проект позволит обеспечить коренные народы рабочими местами в родной языковой среде — предполагается, что в бригадах будут работать представители одного народа.