Российские ученые изучат породы Карского моря возрастом более 225 миллионов лет

Российские ученые из СПбГУ изучат геологические породы Карского моря, возраст которых составляет более 225 миллионов лет. Об этом сообщила заведующая кафедрой региональной геологии университета Виктория Ершова, передает ТАСС.

К исследуемой территории относится архипелаг Северная Земля и северная часть полуострова Таймыр. Как отметила Ершова, речь идет о труднодосягаемом и недостаточно изученном регионе Арктики.

По словам Ершовой, собранные материалы можно будет использовать для уточнения геологического строения российской Арктики. Понимание геодинамических процессов поможет ученым описать движение пород, в том числе содержащих разные полезные ископаемые.

Для определения точного возраста, химического и минерального состава пород будут применяться разные методы, в том числе изотопно-геохронологические исследования.

В декабре 2020 года сообщалось, что консорциум российских и зарубежных ученых из 36 организаций в течение 4 лет будет собирать информацию об изменениях климата и экосистем Арктики. Полученные результаты работы можно будет использовать при формировании систем ЧС, для решения вопросов продовольственной безопасности, для адекватного реагирования на социально-экономические и климатические изменения в макрорегионе. В состав консорциума вошли Норвегия, Швеция, Германия, США, Канада, РФ, Китай и другие страны. От каждой будет представлено по два научных учреждения.