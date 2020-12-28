Российские ученые нашли главную причину таяния льдов в Арктике

На таяние арктических льдов значительно влияет рост среднегодовой температуры в приземном слое атмосферы, уменьшение разницы между температурой летом и зимой и более сильные кратковременные изменения внутри сезонов. Об этом сообщается в издании «Наука в Сибири» со ссылкой на исследование ученых Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН.

«Устранение этих тенденций в численных экспериментах позволило снизить скорость сокращения объема льда на 96 процентов, то есть в их отсутствие ледяные покровы Арктики почти полностью восстановятся», — говорится в публикации.

Второй главной причиной таяния льдов, преимущественно в окраинных морях, научные работники назвали изменение разницы давления между полярным районом и умеренными широтами. Если устранить эти тенденции, восстановится 18 процентов ледяного слоя.

Еще 17 процентов льда можно вернуть за счет решения проблемы, которая возникла в 1980-х — 2020-х годах. Она выражается в аномально теплых температурах приземного воздуха в районе Берингова пролива, Баренцева и Карского морей.

Ученые также зафиксировали важную тенденцию к атлантификации Баренцева и Карского морей. Под этим понимается тенденция вытеснения арктических холодных вод более теплыми и солеными атлантическими. Такое явление, с одной стороны, увеличивает продуктивность рыболовства, но и сигнализирует о глобальном потеплении.

В публикации отмечается, что сокращение площади поверхности льда наблюдается с начала 1980-х годов. Если взять за 100 процентов площадь льда 40-летней давности, то ежегодно ледяной покров уменьшается на десять процентов.