Власти Ямала собрались противостоять таянию вечной мерзлоты

Власти Ямала будут поддерживать исследования и проекты, посвященные геотехнической безопасности, чтобы противостоять таянию вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, регион готов стать площадкой для коммуникации ученых и выработки решений для всей Арктической зоны. Он отметил, что уже сейчас необходимо решать проблему, чтобы сохранить нынешние и будущие капитальные проекты, которые оцениваются в триллионы рублей.

«В рамках межрегионального научно-образовательного центра мы занимаемся изучением мерзлоты как фундаментальным, так и прикладным. Результатом этой работы должны стать новые правила и технологии строительства на Севере, а также новые решения в области материалов», — сказал глава округа.

Сейчас в ЯНАО проходят наблюдения за трансформацией мерзлоты в естественных условиях на острове Белый, на стационарах Бованенково, Парисенто и Марре-Сале. В районе Харпа, Надыма и Нового Уренгоя действуют шесть специализированных площадок по контролю за динамикой глубины сезонного таяния мерзлых грунтов. Рядом с поселком Горнокнязевский заложен новый исследовательский полигон, до конца года будут оборудованы полигоны возле станции Обской и Салехарда. В 2020 году Научный центр изучения Арктики опробует методику автоматизированного геотехнического мониторинга, для этого закуплено оборудование, пробурены более 70 скважин под четырьмя объектами в Салехарде.

Ранее заведующий научно-исследовательским сектором Научного центра изучения Арктики Ярослав Камнев предсказал Ямалу серьезные разрушения и деформации инфраструктуры, если мерзлота продолжит таять нынешними темпами.