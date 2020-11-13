Инфраструктуре Ямала предрекли разрушение в случае протаивания вечной мерзлоты

В ближайшие годы построенная на вечной мерзлоте инфраструктура на Ямале может начать деформироваться и даже разрушаться, если она продолжит таять с нынешней скоростью. Это в разговоре с ТАСС предрек заведующий научно-исследовательским сектором Научного центра изучения Арктики, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев.

Он отметил, что в этом году ученые центра зафиксировали более глубокое сезонное протаивание по сравнению с 2016-2018 годами. Такое явление связано со многими факторами, в том числе с количеством осадков и солнечной радиации. «Грубо говоря, чем теплее лето и чем больше осадков, тем больше глубина протаивания. Это хорошо коррелируется с получаемыми нами данными», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в первую очередь от таяния мерзлоты будут страдать дороги и трубопроводы. Также на север станут проникать представители более южных флоры и фауны.

В следующем году исследователи продолжат мониторинг и проведут работы вблизи от городов Ямала. Термометрические датчики установлены в скважинах около Горнокнязевского и Салехарда. В 2021 году скважину пробурят вблизи Нового Уренгоя, чтобы наблюдать мерзлоту не в тундре, а в местах проживания человека.