Российские и иностранные ученые проследят за климатом и экосистемами Арктики

Консорциум ученых из 36 научных организаций в течение четырех лет будет собирать информацию об изменениях климата и экосистем Арктики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Томского государственного университета (ТГУ), чьи сотрудники участвуют в проекте.

С 2021 по 2024 год исследователи из 18 стран мира планируют обмениваться научными данными, проводить совместные работы, предоставлять доступ к исследовательским базам. За время проекта будут изучены такие процессы, как таяние вечной мерзлоты, эмиссия углерода, изменения геохимического состава почв. Планируется создание единой базы знаний об Арктической зоне, в ходе чего предстоит обработать и объединить системы и массивы арктических данных, заполнить критические пробелы в наблюдениях.

Полученные результаты работы можно будет использовать при формировании систем ЧС, для решения вопросов продовольственной безопасности, для адекватного реагирования на социально-экономические и климатические изменения в макрорегионе.

В состав консорциума вошли Норвегия, Швеция, Германия, США, Канада, РФ, Китай и другие страны. От каждой будет представлено по два научных учреждения. Россию представят ТГУ и Институт океанографии ДВО РАН. Сумма финансирования проекта на четыре года — 15 миллионов евро.