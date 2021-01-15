Российские ученые создали сорбенты для очистки водоемов Арктики от нефти

Сотрудники Кузбасского государственного технического университета создали сорбенты из промышленных отходов для очистки арктических и других водоемов от разливов нефти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Руководитель проекта, доцент Елена Ушакова отметила, что основу инновационного сорбента составляет магнетитовое ядро, которое притягивает нефтяную пленку на воде. Это позволит эффективнее ликвидировать разливы. При этом сорбенты могут работать при сильном ветре, очень низких температурах и даже подо льдом.

В технологии сбора нефти применяются специальные электромагнитные установки, благодаря которым ядро сорбента начинает притягивать к себе топливо. Далее разработка поглощает нефть с помощью углеродного корпуса, который изготовлен путем гранулирования отходов угольных, животноводческих и деревообрабатывающих предприятий.

В университете уточнили, что для производства одного килограмма сорбента требуется примерно 280 граммов избыточного активного ила, 900 граммов угольной пыли и 50 граммов магнетита. Изготовление партии продукта занимает не больше суток. «В Кузбассе очень много отходов, которые можно утилизировать, получая магнитоуправляемые нефтесорбенты», — добавили в пресс-службе.

В 2015 году ученые из МГУ выделили около ста микроорганизмов, способных разлагать нефтепродукты в условиях северных морей.