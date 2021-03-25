Жителям Ямала выдадут «чумовой капитал» за рождение третьего ребенка

Власти Ямала в рамках поддержки коренных народов Севера будут выдавать «чумовой капитал» семьям кочевников при рождении третьего ребенка начиная с 2021 года. Об этом объявил глава региона Дмитрий Артюхов, сообщают «Вести».

В чумовой комплект стоимостью более полмиллиона рублей будут входить вещи, необходимые для возведения жилища: печь, шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, две ездовые нарты. «Обычаи таковы, что при рождении первых детей молодые, как правило, живут вместе с родителями. Но по мере увеличения семьи, конечно, хотят жить отдельно», — объяснил Артюхов.

По его словам, в регионе много мер поддержки для многодетных семей. Например, при рождении третьего и последующих детей семье выплачивается 500 тысяч рублей, которые можно потратить на ремонт или приобретение жилья. Однако тундровики не могут воспользоваться этими деньгами, так как ведут кочевой образ жизни. В случае получения набора для чума за семьей остается право на региональный материнский капитал.

Интернет-канал уточняет, что за последние годы на Ямале усилилась поддержка коренных жителей. Размер кочевых был увеличен вдвое, цена за килограмм мяса первой категории выросла до 450 рублей.