Российским оленеводам упростят процедуру усыновления детей-сирот

Власти Ямала предложили внести поправки в Гражданский процессуальный кодекс, позволяющие упростить процедуру усыновления детей-сирот семьями кочевников. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Ямальские депутаты разработали предложения, благодаря которым необходимые документы приемные родители могут получить не только в администрациях муниципалитетов, но и в их территориальных отделах в ближайших населенных пунктах.

Агентство уточняет, что в связи с реформой местного самоуправления оленеводам сложно усыновлять детей-сирот из числа коренных малочисленных народов Севера. Рассмотрение предложения в Госдуме пройдет весной и уже включено в программу законопроектной работы.

«Сейчас окружные парламентарии предлагают на федеральном уровне усовершенствовать систему усыновления кочевым населением детей-сирот. Уверен, наша инициатива будет поддержана», — цитирует пресс-служба председателя заксобрания Сергея Ямкина.