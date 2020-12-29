Для мурманских оленеводов разработали новые меры поддержки

Для оленеводов Кольского Заполярья разработали новые меры поддержки. Об этом сообщил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов, передает издание «Хибины.com».

Он добавил, что существующие меры направлены лишь на поддержание текущего поголовья, а новые решения помогут увеличить поголовье и прирост продукции, а также доступность ее потребления.

Для увеличения объемов продаж предлагается в том числе компенсировать часть затрат на реализацию оленины, что позволит сделать продукцию доступнее.

Всего за 2020 год отрасль получила 24,2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

Кроме того, в 2020 году удалось достичь договоренности о поставках оленины на комбинаты школьного питания Мурманской области. В 2021 году закупки мяса запланированы у двух предприятий, объемы поставки оцениваются в 15 тонн в год. 18 декабря губернатор Андрей Чибис сообщил, что в меню школ Мурманска появились тефтели из оленины, однако предполагается, что их добавят в меню учебных заведений других муниципалитетов.